Istat, continua a diminuire la popolazione: -116mila in un anno (Di martedì 11 febbraio 2020) In Italia continua a diminuire la popolazione: al primo gennaio 2020 i residenti ammontano a 60 milioni 317mila, 116mila in meno su base annua. Sono i dati resi noti dall'Istat nell'annuale rapporto sugli indicatori demografici. Secondo quanto affermato dall’Istituto di Statistica, è in aumento il divario tra nascite e decessi: per 100 persone decedute arrivano soltanto 67 bambini (dieci anni fa erano 96). Tuttavia, "alla luce dei primi risultati provvisori - spiega l'Istat -, l'anno appena concluso non risulta contrassegnato, per quanto concerne il quadro demografico nazionale, da significativi cambiamenti, inversioni di tendenza o improvvisi quanto temporanei shock di periodo". "Ricambio naturale" mai così basso da 102 anni Secondo Istat, il 2019 è dunque "un anno nel quale le tendenze demografiche risultano da un punto di vista congiunturale in linea con ... tg24.sky

