In Afghanistan torna a scorrere il sangue (Di martedì 11 febbraio 2020) Dopo mesi di apparente tranquillità, il sangue è tornato a scorrere in Afghanistan, dove solo negli ultimi quattro giorni hanno perso la vita due membri delle forze speciali americani – vittime di in un agguato teso da un terrorista sotto copertura – e dove un attacco kamikaze è tornato a scuotere Kabul, uccidendo almeno dieci persone tra cui diverse reclute delle forze di difesa locali che si stavano addestrando a combattere i talebani. In allerta anche la base di Herat dove sono schierati in militari italiani. Secondo fonti dell’intelligence infatti un’autobomba in attesa di mietere altre vittime era stata posizionata su un camion sospetto poi lasciato all’ingresso di Camp Arena. Dopo il fallimento dei negoziati per il ritiro dei contingenti occidentali, la rivalsa degli insorti sembrerebbe essersi risvegliata – anche se alcune dichiarazioni dei ... it.insideover

