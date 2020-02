Il corto premio Oscar è la storia di un papà che pettina la figlia. E vi spezzerà il cuore in due (Di martedì 11 febbraio 2020) Un papà afroamericano deve imparare ad acconciare i capelli della figlia Zuri, senza l’aiuto della moglie, che li aspetta in ospedale. Ma i capelli della piccola sono foltissimi e indomabili: dopo un primo tentativo fallito, l’uomo, mosso dal ricordo dell’amata, decide di fare del suo meglio e riesce finalmente a sistemarli. È questa la tenera storia che racconta “Hair love”, il cortometraggio animato che ha vinto la 92esima edizione degli Academy Awards. Il regista e sceneggiatore Matthew A. Cherry ha tratto ispirazione da un tema molto sentito negli Stati Uniti: quello della normalizzazione dei capelli afro. E da un fatto realmente accaduto: quello che ha coinvolto il giovane DeAndre Arnold, uno studente di un liceo del Texas a cui è stato detto di tagliarsi i dreadlocks, perché in caso contrario non “sarebbe ... huffingtonpost

