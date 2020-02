GF Vip ascolti: Alfonso Signorini stabile contro L’amica geniale 2 (Di martedì 11 febbraio 2020) ascolti Grande Fratello Vip 4: Alfonso Signorini stabile contro la prima puntata de L’amica geniale 2 È andata in onda ieri sera una nuova puntata del Grande Fratello Vip 4 condotto da Alfonso Signorini e questi sono stati gli ascolti: 3.292.000 telespettatori e il 19.30% di share, pressoché stabile rispetto a settimana scorsa quando aveva contro la non temibile fiction “La guerra è finita”. Il risultato di ieri contro il debutto de L’amica geniale 2 non era dunque scontato, visto il successo della serie. Il GF Vip 4 di Signorini dimostra quindi di avere un pubblico fedele di oltre 3 milioni di telespettatori che lo segue contro tutto e tutti. Riuscirà adesso a riconfermarsi venerdì contro la prima puntata de La Corrida di Carlo Conti? Staremo a vedere… L’amica geniale – Storia del nuovo cognome: boom di ascolti per Lila e Lenù contro il GF ... lanostratv

