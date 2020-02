GF Vip 2020 Wanda Nara incontenibile non solo nella scollatura: «Risata sguaiata in faccia a Pago… tu?» (Di martedì 11 febbraio 2020) Non si è trattenuta Wanda Nara nell’ultima puntata andata in onda del GF Vip 2020: l’opinionista al fianco di Pupo ha dato il meglio di sé proprio nei momenti in cui si parlava di tradimenti. È stata la dibattuta storia tra Pago e Serena a suscitare le più rumorose risate dell’argentina, non senza moniti da parte del mondo social che ha replicato con un bel: “Tu non sei mica una santa”. L’ingresso di Pedro – fratello di Pago – nella casa, ha scatenato il delirio tra il pubblico: alla ‘messa in guardia’ dei familiari il cantante ha risposto con la massima fiducia nei confronti di Serena, arrivando di lì a qualche minuto a chiedere persino scusa, lui, alla fidanzata. Delirio in studio, non meno sui social. GF Vip 2020, Wanda Nara senza freni di fronte alle scuse di Pago a Serena «Alfonso io ho bisogno di dire una cosa, – ha chiesto la parola Pago dopo l’uscita del ... urbanpost

AndreaAAmato : #AscoltiTv 11 febbraio vince L’amica geniale con il 29,29%, seguono Grande Fratello Vip con il 19,32% e Presa Diret… - tvzoomitalia : #AscoltiTv 11 febbraio vince L’amica geniale con il 29,29%, seguono Grande Fratello Vip con il 19,32% e Presa Diret… - CristinaLilla1 : RT @Unf_Tweet: Tra Pago e Serena Enardu volano coltelli nella casa del #GFVIP CHI HA RAGIONE? -