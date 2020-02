Fiume Tanagro, vertice in Prefettura: ecco gli esiti (Di martedì 11 febbraio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiIl Prefetto di Salerno, Francesco Russo, ha presieduto stamane un incontro per l’esame delle problematiche relative alla manutenzione del Fiume Tanagro, al quale hanno partecipato i rappresentanti degli Uffici Regionali competenti (Difesa Suolo, Lavori Pubblici e Protezione Civile), del Genio Civile di Salerno, dell’Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Meridionale, del Consorzio di Bonifica “Vallo di Diano e Tanagro”, unitamente ai sindaci di Padula – anche in veste di consigliere provinciale con delega alla protezione civile – Polla, Sala Consilina e Sassano, i quali segnalano da tempo la necessità di intervenire sull’asta fluviale a tutela dell’incolumità della popolazione residente. Nel corso della riunione è emerso innanzitutto che la Regione Campania, nell’ambito delle attività volte al ripristino e adeguamento funzionale dei corsi ... anteprima24

