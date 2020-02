Don Paolo Glaentzer non è più prete/ Fu condannato per abusi: tolto stato clericale (Di martedì 11 febbraio 2020) Don Paolo Glaentzer, condannato per violenza sessuale su bambina: dopo la condanna non è più prete. Papa Francesco gli ha tolto lo stato clericale ilsussidiario

