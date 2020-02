Confindustria Napoli: Strategie di sviluppo turistico per il centro. Le esperienze di Firenze e Barcellona (Di martedì 11 febbraio 2020) “Napoli, Firenze e Barcellona a confronto. Strategie di sviluppo turistico del centro storico”. E’ questo il titolo dell’incontro in programma mercoledì 12 febbraio con inizio alle ore 15.00, a Palazzo Partanna, sede dell’Unione Industriali (piazza dei Martiri 58, Napoli). Il turismo a Napoli è cresciuto negli ultimi anni in maniera esponenziale. I grandi flussi di persone che nell’arco dell’intero anno visitano la città si concentrano prevalentemente nelle aree del centro storico. Questo ha favorito la nascita spontanea di B&B, case vacanze. Ha favorito l’apertura di pizzerie, paninerie, piccole trattorie. Il rischio legato al fenomeno della “turistificazione” o in senso più generale “gentifricazione” dei centri storici è la perdita dì identità di quartieri antichi caratterizzati dalla presenza anche di botteghe artigiane. VivoaNapoli e Sezione Turismo dell’Unione ... ildenaro

RedazioneReport : Napoli. Il presidente di Confindustria Boccia in Camera di Commercio - - teleischia : NAPOLI. BOCCIA: “CONFINDUSTRIA E CAMERA DI COMMERCIO, INSIEME A SOSTEGNO DELLE IMPRESE” (SERVIZIO TV)… - GAZZETTACAMPANA : Il presidente di Confindustria Boccia in Camera di Commercio a Napoli -