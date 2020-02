Amici 19, anticipazioni: una cantante è stata eliminata? Le ultime indiscrezioni (Di martedì 11 febbraio 2020) Corre voce che sia stata eliminata un’altra cantante. Ecco di chi si tratta Amici 19, anticipazioni: eliminata una cantante? Nel web da alcune ore sta circolando un’indiscrezione che riguarda Amici 19. Su alcune pagine social e di gossip corre voce che oggi, lunedì 10 febbraio, sia stata registrata una puntata a porte chiuse, senza pubblico, in cui alcuni concorrenti hanno dovuto sostenere l’esame di sbarramento. Alcune persone hanno visto una cantante lasciare gli studi con le valigie dopo la registrazione. Si tratta di Francesca Sarasso. La cantante aveva vinto una sfida ed era entrata nella scuola da poco. Ce l’ha messa tutta per dimostrare che aveva fame di musica, che aveva degli inediti pronti ma i professori non hanno mai apprezzato le sue esibizioni considerandole “troppo”. Che sia davvero lei l’eliminata dopo gli esami di sbarramento ... kontrokultura

