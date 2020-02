Alessandria, ex sacerdote e missionario diventa referente di Forza Nuova (Di martedì 11 febbraio 2020) Polemiche nell'Alessandrino dopo l’annuncio della formazione di estrema destra Forza Nuova che nel corso di una manifestazione aha presentato come neo-referente di zona l'ex parroco Luigi Cabrino. "Sempre stato di destra, porto avanti le mie idee a difesa della famiglia tradizionale e contro le unioni di fatto, per la vita e contro l’aborto” ha spiegato l'uomo. fanpage

