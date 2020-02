Aggressione di Casapound a Milano, l'editore di Altaforte Polacchi condannato a un anno per lesioni (Di martedì 11 febbraio 2020) Nel giugno 2017 con altri militanti di estrema destra aveva fatto irruzione in consiglio comunale per contestare il sindaco Sala, fuori da Palazzo Marino aveva poi aggredito un esponente Anpi e un attivista dei diritti dei migranti repubblica

