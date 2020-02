Virus, positivi anche figli di coppia Taiwan in vacanza in Toscana (Di lunedì 10 febbraio 2020) Firenze, 10 feb. - (Adnkronos) - anche i due figli della coppia di turisti di Taiwan che hanno trascorso quattro giorni a Firenze, dal 26 al 29 gennaio, visitando Pisa e Siena, sono stati colpiti dal coronaVirus. anche i due giovani, tornati in patria lo scorso 4 febbraio, sono stati sottoposti a tr liberoquotidiano

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, #Oms: contagio all'estero 'punta iceberg' Saliti a 27 gli stranieri in #Cina risultati positivi… - 2essera : RT @VNotKind: @CasonatoFranco @GileadSciences vorrei sapere se questo straccio di paese si sta informando su questo protocollo ne parla tut… - Michelamikba1 : RT @cris_cersei: Comincio a pensare che questo virus ce l'abbia un sacco di gente, ecco perché trovano i 'cluster': testano solo i contatti… -