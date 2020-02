Venti giorni di stop per Douglas Costa, niente Champions (Di martedì 11 febbraio 2020) Ancora uno stop per Douglas Costa. Gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto l'esterno della Juventus hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il brasiliano ha riportato un nuovo fastidio muscolare nel match perso contro l’Hellas Verona che lo ha costretto a lasciare il terreno di gioco del Bentegodi al 72eimo minuto. E gli esami ai quali si è sottoposto il calciatore hanno evidenziato un quadro che di sicuro non farà piacere a Maurizio Sarri, costretto a rinunciare al brasiliano per almeno 15-20 giorni. "Gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto questa mattina Douglas Costa hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. I tempi per il suo completo recupero sono di circa 15-20 giorni", si legge nel comunicato della Juventus. Il brasiliano non ci sarà in Champions a Lione ... ilfogliettone

