Università | al via la ‘Welcome week’ a Palermo | settimana di orientamento

Palermo, 10 feb. (Adnkronos) – Ha preso il via oggi e prosegue fino a venerdì 14 febbraio la 'Welcome Week", la settimana di orientamento in cui UniPa apre le sue porte agli studenti delle Scuole Secondarie di II grado, alle loro famiglie e agli insegnanti, per presentare l'offerta formativa e i numerosi servizi messi a disposizione dall'Ateneo per favorire la scelta del percorso universitario. Alle diverse attività che si svolgono nel corso della settimana partecipano in totale circa 20mila studenti da oltre 100 scuole di tutto il territorio siciliano.'L'obiettivo di questa settimana a porte aperte ' commenta il Rettore, Fabrizio Micari ' è di avvicinare quanto più possibile gli studenti delle scuole superiori alla realtà universitaria, mostrandogli la vita nel nostro campus, illustrando la nostra offerta formativa, le ...

