Un inedito a Dublino (Di lunedì 10 febbraio 2020) Londra. L’establishment politico irlandese non può più continuare a ignorare Sinn Féin, il partito nazionalista che ha ottenuto il maggior numero di voti alle elezioni di sabato scorso. Il movimento guidato da Mary Lou McDonald ha conquistato il 24 per cento dei consensi e infranto il bipolarismo se ilfoglio

ilfoglio_it : Governare con Sinn Féin non è più un tabù in Irlanda. Le condizioni per l’alleanza, i timori del nord e di Londra -… -