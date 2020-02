Tumore al seno nuovo test evita la chemio a 3000 donne ogni anno (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il 70 per cento dei tumori al seno può essere curato con terapie chemio-free, soprattutto se la neoplasia si trova ad uno stadio iniziale e se presenta determinate caratteristiche. Finora era complicato capire quali fossero le pazienti che rientravano in questa categoria ma la svolta arriva con l’introduzione di un test chiamato Tailor x, presentato al 54esimo Congresso Mondiale dell’American Society of clinical oncology (Asco). Si tratta di una vera svolta, visto che solo in Italia potrà evitare la chemio a 3000 donne ogni anno senza compromettere in alcun modo il buon esito della terapia. Per definire il test sono state coinvolte 10.273 donne con la forma più comune della malattia, vale a dire con i recettori ormonali postivi e Her2-negativo. Come afferma il team di ricercatori che ha lavorato al progetto, questo studio “avrà un impatto immediato, ... velvetgossip

CarloCalenda : Il cancro si combatte e si vince. Viola ha avuto Leucemia e un tumore al seno. Abbiamo passato due anni difficili.… - VillaDonatello : L’Intelligenza Artificiale di Google Health come supporto nella lotta al tumore al seno [#Riscoprili] - Gazzettadmilano : Tumore al seno, a Milano i 3 ospedali italiani al top per n° interventi. -