Soccorre una ragazza, lei prima di morire gli sussurra: “Mamma, ora tienimi la mano” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Un corpicino esile. Minuto. L’anellino al naso. Le labbra carnose, chiuse, come in un bacio. Una cascata di capelli neri a sigillarle il volto. Sembrava Biancaneve, addormentata sul sedile posteriore dell’auto. Intorno a lei un caos cosmico: il male cristallizzato nel sangue, nella posa di lamiere contorte, l’odore della morte, mischiato a quello della tappezzeria. Un silenzio di tomba, rotto da un lamento impercettibile e singhiozzante.



Irene Pitzoi, spezzina, 40 anni, ex volontaria dei vigili del fuoco ed esperta in manovre di primo soccorso, è arrivata quando la tragedia di Albiano Magra si era già consumata. Passava di là in auto, insieme al marito. Sul rettilineo della statale che porta a Ceparana, all’una e mezzo di notte non c’era nessuno. L’unica presenza scura, immobile, a lato della carreggiata, era quell’ammasso informe, l’Alfa Mito sulla quale ... howtodofor

