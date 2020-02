Sfuggire alle rimodulazioni TIM del 27 febbraio con la scappatoia piano Facile (Di lunedì 10 febbraio 2020) Nuove rimodulazioni TIM arriveranno inesorabilmente il prossimo 27 febbraio, giusto dunque comprendere se siano disponibili delle scappatoie per chi non vorrà vedere maggiorarsi la spesa telefonica mensile. La buona notizia è che il rimedio esiste ed è rappresentato dal piano TIM Facile . Le rimodulazioni TIM in arrivo tra circa 15 giorni investiranno coloro che non hanno alcuna offerta attiva legata alla loro SIM telefonica. Chi non ha dunque a disposizione un bundle di minuti, SMS o anche giga a disposizione, si vedrà addebitati quasi due euro in più al mese, per la precisione 1,99 euro. La scappatoia proposta è il passaggio al piano Facile TIM a consumo. Quest'ultimo non prevede alcun costo fisso ma 49 centesimi di euro al minuto di conversazione, mentre l'invio di un SMS comporta la spesa di 7,32. Come è possibile dunque evitare le rimodulazioni TIM di questo febbraio e ... optimaitalia

