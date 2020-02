Roma, maltratta la ex fidanzata e investe il fratello che la convince a lasciarlo (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tentato omicidio è il reato del quale dovrà rispondere un ventitreenne che ha investito con l'auto il fratello dell'ex fidanzata che l'aveva convinta a lasciarlo a seguito dei suoi maltrattamenti. Lo ha travolto per poi darsi alla fuga, provocandogli un trauma cranico, contusioni e fratture in diverse parti del corpo. roma.fanpage

