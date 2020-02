Premio Oscar 2020, Brad Pitt vince come miglior attore non protagonista (Di lunedì 10 febbraio 2020) Oscar per il miglior attore non protagonista a Brad Pitt per C'era una volta a...Hollywood di Quentin Tarantino. "Il cinema sarebbe triste senza di te. "Sei originale, davvero unico"". E' rivolto a Quentin Tarantino il discorso di ringraziamento di Brad Pitt dopo aver ricevuto l'Oscar come miglior attore non protagonista per C'era una volta a...Hollywood. "Quentin, tu cerchi sempre il meglio delle persone - ha continuato -. E ora dobbiamo cominciare a dimostrare il nostro affetto per i nostri stuntman". "Quest'Oscar è per i miei bambini, faccio tutto per voi, vi adoro", ha concluso Pitt che porta a casa la sua seconda statuetta in carriera, dopo quella vinta come produttore di 12 anni schiavo, la prima come attore.Toy Story 4 di Josh Cooley ha vinto l'Oscar come miglior film d'animazione.Hair Love, regia di Bruce W. Smith, Matthew A. Cherry e Everett Downing Jr. ha vinto l'Oscar ... ilfogliettone

