Pomeriggio 5, Barbara d’Urso punge Romina Power: “Ora mi diffida!” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Pomeriggio Cinque, Barbara d’Urso punge Romina Power: “Ora sarò diffidata!” Non è sfiancante quando una presentatrice è solita lanciare frecciatine velenose in direzione di colleghe o altre personalità del mondo dello spettacolo? Oggi a Pomeriggio 5 Barbara d’Urso è tornata a parlare del Festival di Sanremo (un po’ come tutte le trasmissioni sia Rai sia Mediaset, dato il grande successo di Amadeus), del vincitore Diodato (la conduttrice era collegata con un piccolo bar di Taranto dove lui è solito andare per rilassarsi), del podio in generale, e della lite tra Bugo e Morgan con il quale è riuscita a salvarsi dall’ennesimo flop con Live Non è la d’Urso. Prima di far riascoltare le parole di Loredana Lecciso su Al Bano e Romina Power, nel lanciare il filmato Barbara ha detto “Romino”. Reagendo come suo solito alle gaffe, oggi Barbara ... lanostratv

Unf_Tweet : @frankgabbani c'è posta per te! #BarbaradUrso da #Pomeriggio5 su Francesco Gabbani: 'Ho partecipato al tuo video,… - scastaldi9 : RT @Hakflak: @bmarczewska @Sellitti_MR @BrindusaB1 @matibo11 @Rebeka80721106 @scastaldi9 @Biagio960 @Lunablucobalto @PasqualeTotaro @karmen… - scastaldi9 : RT @ValerioLivia: @bmarczewska @liciniodimichel @claudioborlotto @smarucci461 @albertopetro2 @migliaccio31 @DavLucia @MarisaPetrina @cecono… -