Pisa | parà morto in caserma dopo aver assunto alcol e cocaina | tre commilitoni a processo

Paola Pisa no - l'ultima sparata M5s : "Password e user dati dallo Stato". E Salvini : "Un Grande Fratello" : È subito polemica dopo le inquietanti dichiarazioni del ministro dell'Innovazione, Paola Pisano . "Con l'identità digitale noi avremo un'unica e sola user e password per accedere a tutti i servizi digitali e potrebbe essere utilizzata non solo per ai servizi digitali della Pubblica amministrazione ma

Maltempo Pisa - attivate misure antipiena : lungarni chiusi al traffico per montare paratie : Si è svolta questa mattina in Prefettura a Pisa la riunione del Centro coordinamento soccorsi provinciale, durante la quale è stato disposto l’avvio, in via precauzionale, di alcune delle misure previste dal piano di protezione civile per fronteggiare l’eventuale piena dell’Arno, che i modelli prevedono per la città di Pisa nel periodo compreso fra il tardo pomeriggio e la sera. Squadre operative del Genio Civile hanno dato indicazioni per il ...