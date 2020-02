Pechino Express 2020 si parte: anticipazioni, news e curiosità sulle coppie in gara (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tutto pronto per l’ottava edizione di Pechino Express. Dopo il grandissimo successo de Il collegio, tra i programmi più visti della rete, tocca adesso a un altro vero e proprio gioiellino della rete regalare valanghe di trash ma anche tanto tanto sano divertimento, si spera! Pechino Express 2002 è pronto alla partenza: si inizia domani 11 febbraio 2020 con la prima puntata e la presentazione delle coppie in gara. Anche per questa edizione confermatissimo al timone del programma di Rai 2 Costantino della Gherardesca. Si torna in Oriente in questa ottava stagione del programma e infatti il titolo di questo nuovo viaggio è “Pechino Express. Le stagioni dell’Oriente”; l’adventure game prodotto da Rai2 in collaborazione con Banijay Italia, edizione italiana del celebre format belga-olandese “Peking Express” parte quindi domani. Saranno 10 le puntate di questa edizione di ... ultimenotizieflash

alilacsky__ : RT @cuorelento: I tempi sono maturi per ricordavi che Achille Lauro e Boss Doms a Pechino Express duettarono su un brano di Gigi D’Alessio… - rlyehsong : RT @cuorelento: I tempi sono maturi per ricordavi che Achille Lauro e Boss Doms a Pechino Express duettarono su un brano di Gigi D’Alessio… - tizianossong : RT @arusboh: STO INIZIANDO A VEDERE PECHINO EXPRESS CON LAURO ED EDOARDO E MI SENTO GASATA COME SE CI FOSSI IO IN QUEL PROGRAMMA -