Oscar 2020: Sandra Oh in delirio, ma il resto della platea dorme [VIDEO] (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il Dolby Theatre di Los Angeles sta vivendo momenti emozionanti. Dopo aver sfoggiato i migliori outfit, le celebrities attendono di salire sul palco per innalzare la desiderata statuetta. Ma invece di esser vivaci e intraprendenti, la platea sembra esser calata in un sonno profondo. Da Martin Scorsese che dorme sotto le note di Eminem ad Antonio Banderas. I volti noti attesi da milioni di fan sembrano soffrire la fatica delle ‘ore piccole’. L’unica a manifestare la sua felicità è Sandra Oh. L’attrice, visibilmente sopra le righe non ha mai smesso di saltare e ridere fin dal red carpet; in continuazione e senza mai fermarsi. Ad ogni nomination e proclamazione Sandra esplode in un improvviso e teatrale salto di gioia. L'articolo Oscar 2020: Sandra Oh in delirio, ma il resto della platea dorme VIDEO proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

