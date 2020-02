Nicola Porro fa a pezzi Oliviero Toscani: “Caz**ne ubricone” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Nicola Porro massacra Oliviero Toscani dopo l’infelice uscita sul Ponte Morandi Lunedì 10 febbraio Nicola Porro presenterà una nuova puntata di Quarta Repubblica su Rete 4, dove analizzerà con gli ospiti in studio i temi di attualità più discussi nelle ultime ore. Che trovi spazio anche il caso Toscani? Il celebre fotografo ha sollevato un polverone, dopo aver chiesto provocatoriamente a chi importi se è crollato il ponte Morandi di Genova. Non sono servite a nulla le successive scuse (in cui si definiva profondamente e umanamente addolorato). La storica e decennale collaborazione insieme al marchio Benetton si è conclusa qui. Dall’azienda è stato diramato un comunicato stampa in cui si spiega di credere impossibile proseguire la collaborazione. Sardine retoriche Della “battuta” fuori luogo se n’è curato pure Nicola Porro sul canale YouTube personale. L’attacco è legato alle ... kontrokultura

