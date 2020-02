Morgan senza freni a Live: “Bugo esiste grazie a me” [VIDEO] (Di lunedì 10 febbraio 2020) Finito il Festival di Sanremo 2020, tutti vogliono conoscere la verità su ciò che è successo tra Morgan e Bugo. Ecco il VIDEO della lite dietro le quinte dell’Ariston e la verità a Live Non è la D’Urso. Morgan e Bugo, la verità a Live non è la D’Urso Hanno sicuramente lasciato il segno Morgan e Bugo, nel corso della loro partecipazione alla 70esima edizione del Festival di Sanremo 2020. I due si erano presentati come coppia al Festival portando il brano Sincero. Durante la serata dedicata alla cover, poi, avevano portato sul palco dell’Ariston un brano celebre di Sergio Endrigo. Ma qualcosa non era andata per il verso giusto, e l’esibizione sul palco non si era rivelata delle migliori. Di questo Morgan accusa proprio Bugo, che non avrebbe rispettato la partitura e il lavoro concordato durante le prove. Per punirlo della “magra figura“, allora, ... velvetgossip

madatyau : RT @Iperborea_: Aiuto, stanno facendo vedere i video di Morgan che racconta alle Vibrazioni “Bugo mi scrive dei messaggi del tipo Direttore… - shamelessllover : RT @Iperborea_: Aiuto, stanno facendo vedere i video di Morgan che racconta alle Vibrazioni “Bugo mi scrive dei messaggi del tipo Direttore… - casino90210 : RT @MarioRidolf: @IlPaoloGiordano @BugattiCristian Morgan è stato patetico , parole senza alcun senso logico , avrebbe potuto e dovuto scus… -