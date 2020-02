Mario Kart catapultato nel film Bad Boys For Life con Will Smith in questo simpatico fanvid (Di lunedì 10 febbraio 2020) questo fine settimana Will Smith ha condiviso un filmato creato da un fan, come accade spesso. Questa volta il video è a tema videogiochi ed è stato condiviso dall'attore in occasione dell'uscita del suo ultimo film, "Bad Boys For Life". In questo caso il filmato utilizzato dal fan si riferisce proprio a quest'ultimo film; durante una scena di inseguimenti il fan ha inserito all'interno riferimenti a Mario Kart. Martin Lawrence e Will Smith sono in sella ad un sidecar, in cui si vede il conto alla rovescia tipico di Mario Kart. Quindi, in seguito, è stata inserita sia la musica dei giochi sia gli effetti speciali come gusci e bucce di banana.Il montaggio video è piaciuto talmente tanto all'attore che ha voluto pubblicarlo sulla sua pagina Instagram scrivendo: "I miei personaggi preferiti in Mario Kart sono Daisy, Toad e Marty Mar".Leggi altro... eurogamer

