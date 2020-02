LIVE, Notte degli Oscar 2020 In DIRETTA. Il coreano “PARASITE” sbanca Hollywood! Finalmente Brad Pitt: migliore attore non protagonista (Di lunedì 10 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Di Chiara Sani 5.30: Si conclude così la Notte degli Oscar 2020, una nottata lunga ma piena di grande cinema e di MAGIA… BuonaNotte (o buongiorno) a tutti! 5.17: Una splendida JANE FONDA raggiunge il palco per aprire la busta e annunciare IL MIGLIOR FILM e si conclude con un ennesimo COLPO DI SCENA: stravolgendo tutte le previsioni non vince il film 1917 ma vince il film coreano PARASITE!!! Prima volta nella storia che un film NON in lingua inglese vince l’Oscar per il Miglior Film!!! E’ un capolavoro realizzato a Seoul e che ha conquistato Hollywood come un vero colpo di fulmine. Altra nota interessante è che la produttrice coreana E’UNA DONNA, quindi un cambiamento nel sistema dell’industria cinematografica che è già in atto e che ci regalerà sicuramente altre sorprese e altri splendidi film. E’ proprio il caso di dire che PARASITE ha ... oasport

