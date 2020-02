L’Esercito statunitense mira a guardare attraverso i muri (Di lunedì 10 febbraio 2020) Nel prossimo futuro i soldati delL’Esercito statunitense potrebbero avere una conoscenza piena di tutto ciò che avviene nel campo di battaglia, riuscendo a osservare la situazione anche “oltre ai muri”. Questo è ciò che emerge dalla recente richiesta di informazioni (Rfi, Request for Information) pubblicata dal Pentagono, nel quale viene avanzata la possibilità alle aziende interessate di presentare dei progetti di visori di nuova generazione (Sttw, Sense Through the Wall) Una tecnologia considerata fondamentale per aumentare il livello di sicurezza dei soldati impegnati nei teatri operativi, ma anche importante per assicurarsi una maggiore velocità e precisione nelle missioni. Come sarà il visore Vedere attraverso un muro, infatti, assicurerebbe la piena conoscenza della situazione prima di intervenire, minimizzando i rischi e massimizzando i risultati sapendo già dove colpire per ... it.insideover

