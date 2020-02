L'Amica Geniale 2, la recensione (Di lunedì 10 febbraio 2020) C'è un mondo, all'interno dell'universo rappresentato dalle fiction Rai, che poco più di un anno fa si è spalancato al pubblico rivelando tutto il suo fascino, coraggio ed audacia. Quel mondo, legato alla tetralogia de L'Amica Geniale diventata un best seller, appartiene ad Elena Ferrante, che anche nella seconda stagione (in onda da oggi, 10 febbraio 2020, alle 21:25 su Raiuno) partecipa alla sceneggiatura, ma appartiene un po' di più rispetto alla prima stagione anche a Saverio Costanzo.Il regista (autore anche della sceneggiatura con la Ferrante, Francesco Piccolo e Laura Paolucci) dopo aver presentato Elena e Lila in modo preciso e coerente alle parole del primo libro della loro saga, in questa seconda stagione si permette qualche libertà in più. Parliamo di scene che trovano, tramite il suo sguardo, punti di vista differenti rispetto a quanto letto nei libri, seppur senza ... blogo

