Gennaio da record al Parco Archeologico di Paestum con + 68% di visitatori. (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPaestum (Sa) – Inizia bene il nuovo anno per il Parco Archeologico di Paestum con numeri positivi nel mese di Gennaio 2020. Il sito magno-greco, in poco più di 30 giorni, ha registrato un aumento del +68% di visitatori rispetto al 2019, anno già da segnalare per i suoi 443.451 visitatori. Un altro dato da rilevare è il +330% di biglietti annuali Paestum Mia venduti nel 2020, a sottolineare la volontà del pubblico di legarsi a Paestum per un intero anno e quindi tornare più volte nel sito Archeologico senza ulteriori costi da sostenere. Il trend positivo sembra interessare anche il mese di febbraio che nei suoi primi 10 giorni annota un +125% rispetto allo stesso periodo 2019, con un incremento dei paganti del +70%. “Siamo felici che Paestum si pone sempre di più come un punto di riferimento socio-culturale in un territorio che ha tutte le ... anteprima24

Agenzia_Ansa : Gennaio 2020 più #caldo di sempre, battuto il record del 2016. Copernicus, in Europa+3,1 gradi rispetto al trentenn… - amnestyitalia : La popolazione delle isole dell’Egeo ha raggiunto numeri record, con 42.041 persone presenti al 6 gennaio. A rischi… - VoceDiStrada : Capaccio, gennaio da record al parco archeologico di Paestum -