E Friedkin fa il pieno di…Oscar! La sua casa fa il botto con Parasite (Di lunedì 10 febbraio 2020) Friedkin, prima di diventare il nuovo proprietario della Roma, si regala quattro Oscar con Parasite, film distribuito dalla sua casa cinematografica Soddisfazione non indifferente per il futuro proprietario della Roma, Dan Friedkin. Nella notte degli Oscar la sua casa cinematografica è stata assoluta protagonista riuscendo a strappare la bellezza di quattro statuette con il film Parasite. ‘Miglior Film’, ‘Miglior Sceneggiatura Originale’, ‘Miglior Regia’ e ‘Miglior Film Straniero: questi i riconoscimenti alla pellicola coreana distribuita, per l’appunto, da Neon, la casa di distribuzione di proprietà Friedkin. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

Pasqual24320045 : @8110JR @DanieleLoMonaco @emme1963 @8110JR guai a dirlo che è pieno di laziali a roma radio Mi hanno bloccato roma… - lepasquen : Se la fisiognomica non mente, e non mente mai, il figlio di Dan #Friedkin , il futuro proprietario della Roma, entr… -