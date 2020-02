Derrick Nnadi, campione in campo e fuori: vince il Super Bowl e si prende cura di un canile (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il difensore dei Kansas City Chiefs, dopo la vittoria di Miami contro i San Francisco 49ers, ha deciso di pagare per circa un centinaio di cani la tassa del rifugio 'KC Pet Project di Kansas City': "Per tutta la vita ho sempre desiderato avere un cane, ma i miei genitori non hanno mai voluto. Solamente l’ultimo anno di college, ho adottato il mio primo amico: Rocky. E l’amore per lui mi ha portato ad aiutare anche altri animali", ha spiegato il giocatore dei Chiefs. fanpage

