Clemente Mastella: «Il mio caso giudiziario come quello di Enzo Tortora» (Di lunedì 10 febbraio 2020) Una vita passata in politica, con tanto di ruoli istituzionali di spicco. Poi le vicende giudiziarie e le indagini attorno alla sua figura e ai componenti della propria famiglia. Infine l’assoluzione. Ora Clemente Mastella è sindaco di Benevento (dimissionario), ma è pronto a ricandidarsi nuovamente alla poltrona di primo cittadino del comune del Sannio. Ora, dopo tutte le vicende che lo hanno visto sfortunato protagonista, utilizza un paragone ardito per parlare delle sensazioni che gli hanno provocato tutte quelle indagini finite, poi, come una bolla di sapone. LEGGI ANCHE > Clemente Mastella si è dimesso da sindaco di Benevento, ma si ricandiderà subito «Il mio processo in primo grado durò dieci anni. Dieci per l’assoluzione. Venni accusato con mia moglie delle peggiori nefandezze. Il mio partito era stato indicato dalla Procura come ‘un’associazione a delinquere’, una cosa ... giornalettismo

