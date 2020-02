Beppe Grillo: “Democrazia in apnea. Oggi la politica sembra il Re dei Ratti, perché non lasciamo la parola ai cittadini scelti a caso?” (Di lunedì 10 febbraio 2020) La “democrazia è in apnea” e ha bisogno di nuovi strumenti. Beppe Grillo torna a parlare di politica dopo settimane di silenzio e lo fa per paragonare la situazione attuale al “Re dei Ratti“, ovvero, spiega lui stesso, un “termine folkloristico per riferirsi a un insieme di roditori legati insieme dalla coda e ritrovati in questa posizione una volta deceduti o più raramente mentre ancora in vita”. Scrive il fondatore del Movimento 5 stelle sul suo Blog personale: “Questa è la politica Oggi, questo è il risultato delle democrazia rappresentative”. Il comico ha poi ribadito una frase che, quando il M5s era appena nato, ripeteva molto spesso: “Se votare facesse qualche differenza non ce lo lascerebbero fare, diceva Mark Twain“. L’ultima uscita su vicende di attualità politica risale a fine gennaio, due giorni dopo le ... ilfattoquotidiano

beppe_grillo : Conoscete il “Re dei ratti?” Il Re dei ratti è un termine folkloristico per riferirsi a un insieme di roditori lega… - riotta : La proposta @giulianopisapia #prescrizione @Corriere dopo due gradi giudizio e nel quadro di una riforma della gius… - beppe_grillo : Un viaggio a New York: aiutiamo Stefano a realizzare il suo più grande sogno. Leggete e condividete! -