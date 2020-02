Android, dati a rischio per colpa della vulnerabilità BlueFrag (Di lunedì 10 febbraio 2020) ERNW, una società tedesca specializzata in sicurezza, ha scoperto una vulnerabilità piuttosto grave nei sistemi Android. Chiamata BlueFrag, consentirebbe a un potenziale aggressore di ottenere i privilegi del daemon Bluetooth, a patto che questa connessione sia attiva, e utilizzarla per diffondere malware o rubare dati su tutti gli smartphone vicini, anch’essi con Bluetooth attivo, senza che nessuno se ne accorga. A quanto pare la vulnerabilità non sarebbe presente su Android 10, l’ultima versione del sistema operativo del robottino verde, ma funziona invece perfettamente sulle due versioni precedenti, ancora estremamente diffuse, vale a dire Android 8 Oreo e Android 9 Pie. Non sappiamo inoltre se BlueFrag sia presente anche su release ancora più vecchie, perché i ricercatori non hanno valutato l’impatto. Tuttavia la sua presenza su due versioni recenti dell’OS ... ilfattoquotidiano

