Tennis, ATP Rotterdam 2020: subito big match Fognini-Khachanov, Sinner debutta contro Albot (Di domenica 9 febbraio 2020) Il torneo ATP 500 di Rotterdam da sempre ospita sui suoi campi indoor una buona rappresentanza dei migliori Tennisti del mondo. Anche nell’edizione che scatterà ufficialmente domani, nonostante l’assenza dei Big Three, la rassegna olandese beneficerà della presenza di sette giocatori tra i top 15 del ranking, che vanno dunque a comporre un tabellone di tutto rispetto. Gli italiani presenti nel main draw sono due: Fabio Fognini e Jannik Sinner, entrambi vogliosi di conquistare punti importanti in chiave classifica. Fabio Fognini ritornerà in campo dopo la partecipazione agli scorsi Australian Open, nei quali è stato il Tennista del Bel Paese a durare di più: il ligure ha infatti sconfitto Opelka, Thompson e Pella, prima di arrendersi agli ottavi di finale per mano dello statunitense Tennys Sandgren. L’aver migliorato il risultato del 2019 (terzo turno) gli è valso ... oasport

