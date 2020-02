Streghe inarrestabili anche in Coppa: poker alla Salernitana (Di domenica 9 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Non perde l’abitudine alla vittoria il Benevento Le Streghe. Che sia campionato o Coppa, come in questo caso, fa ben poca differenza per le ragazze di mister Zollo. Le giallorosse, sul terreno amico del “Mellusi“, liquidano con un poker la Salernitana. Una sfida che prende una piega decisiva dopo l’intervallo. Nei primi 45′, infatti, la gara regala una sola marcatura, quella messa a segno da Carmela Ciccarelli. Nella ripresa Le Streghe dilagano raddoppiando con Ludovica Crovella e servendo il tris con la neo entrata Vittoria Ciccarelli. Nel finale arriva anche la quarta e ultima realizzazione, frutto di una sfortunata autorete della compagine granata. ASD Le Streghe Benevento-U.S. Salernitana 1919 Femminile 4-0 Reti: Ciccarelli C., Crovella, Ciccarelli V., Autorete Le Streghe: Graziano, Chiumiento, Ciccarelli C., ... anteprima24

