Scialpinista scivola per 300 metri e muore durante escursione (Di domenica 9 febbraio 2020) Rosa Scognamiglio Una Scialpinista di 45 anni è morta dopo essere precipitata dalla sommità del Monte Frisson, nel cuneese. Inutile ogni tentativo di soccorso È scivolata per circa 300 metri giù da una parete scoscesa del monte Frisson, in valle Vermagna: una capitombolo che le è stato fatale. Così, Romina Giuliano, una Scialpinista di 45 anni residente a Busca, è morta nella mattinata di domenica 9 febbraio. Non sono ancora state chiarite le dinamiche dell'accaduto. Al momento, l'unica notizia certa è che la donna, un'escursionista provetta, sia morta su colpo dopo una caduta rovinosa tra le rocce innevate della vetta piemontese. Inutile l'intervento del pronto soccorso alpino e ogni tentativo di rianimazione da parte dei sanitari del 118. All'arrivo dell'elisoccorso la 45enne non avrebbe mostrato alcun segno di vita. Stando a quanto si apprende dalla testata d'informazione ... ilgiornale

