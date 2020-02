Scarlett Johansson: tutto sull’attrice in attesa degli Oscar 2020 (Di domenica 9 febbraio 2020) Scarlett Johansson compie 35 anniScarlett Johansson compie 35 anniScarlett Johansson compie 35 anniScarlett Johansson compie 35 anniScarlett Johansson compie 35 anniScarlett Johansson compie 35 anniScarlett Johansson compie 35 anniScarlett Johansson compie 35 anniScarlett Johansson compie 35 anniScarlett Johansson compie 35 anniChe Scarlett Johansson, un’attrice che recita da quando era una ragazzina, non abbia mai ricevuto una nomination all’Oscar in più di venticinque anni di carriera era qualcosa su cui riflettere. Sarà per questo che, per correre ai ripari, l’Academy ha pensato bene di rimediare nel 2020, quando sceglie di candidarla non una, bensì due volte. Scarlett, la donna più pagata di Hollywood, gareggia, infatti, per le sue performance in Storia di un matrimonio di Noah Baumbach, dove recita nel ruolo di una donna che inizia una dolorosa pratica di divorzio ... vanityfair

