Sanremo, settant'anni e basta! (Di domenica 9 febbraio 2020) Il Festival di Sanremo è finito, ed è finito lo stesso giorno in cui, quest’anno, è iniziato.Sanremo è solo una “belladonna” – atropa belladonna – quella anestetizzante, delle angiosperme che dà intossicazione, aridità della bocca e delle fauci, prurito, allucinazioni, disordini psicomotori.Ha avuto un effetto deleterio, ha prodotto l’agonia di una gara (tra canzoni), di un pubblico che non ha digerito le attese, le lungaggini, il decadimento da Festival a gran carrozzone carnevalesco dell’allegoria disfunzionale del nulla che, alla fine, ci mancava il trenino a fare capodanno.Tutto è stato tirato all’esagerazione, pur di apparire, pur di riempire, ma quello a cui abbiamo assistito è solo un indicatore di debolezza, di fallimento totale. Di vuoto assoluto.L’accanimento per il ... huffingtonpost

