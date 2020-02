Sanremo 2020: Le Vibrazioni in gara con “Dov’è” (Testo e Video) (Di domenica 9 febbraio 2020) Sanremo 2020: la canzone de Le Vibrazioni è “Dov’è”. Il Testo e il Videoclip. La settimana più musicale della tv sta per partire, Sanremo ormai è in dirittura d’arrivo, andrà in onda su Rai 1 dal 4 all’ 8 febbraio, in prima serata. In questa serie di articoli vi presenteremo le canzoni dei 24 cantanti in gara, e quando disponibili inseriremo anche i Video delle esibizioni della prima serata di martedì 4 febbraio. In questo articolo parleremo della partecipazione di Le Vibrazioni. Il gruppo arriva alla kermesse per la terza volta, dopo la partecipazione nel 2005 e nel 2018, con il brano Così sbagliato. Il brano che porterà in gara alla settantesima edizione del Festival di Sanremo si intitola “Dov’è”. Le Vibrazioni duettano con Canova – Giovedì 6 febbraio La serata di giovedì 6 febbraio, Sanremo sarà dedicato esclusivamente ai duetti ... dituttounpop

repubblica : Sanremo 2020, Bugo e Morgan, i testimoni: 'Morsi e sputi, una scena surreale' - repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo' - LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… -