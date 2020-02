Sanremo 2020, Gabbani: “Diodato merita la vittoria” (Di domenica 9 febbraio 2020) Il cantante carrarese è stato il più votato da casa, ma la giuria della sala stampa ha premiato sul fotofinish Diodato come trionfatore di Sanremo 2020. Gabbani però ci tiene a spegnere ogni polemica sul nascere, esprimendo parole di stima e affetto per Diodato. Sanremo 2020, Gabbani spegne le polemiche Per il terzo anno consecutivo, Francesco Gabbani sale sul podio di Sanremo, ma questa volta la vittoria non è arrivata. In veritò, il televoto ha premiato il cantante carrarese con il 38% dei voti, ma il giudizio della stampa si è rivelato fondamentale sul fotofinish, perché a trionfare alla fine a Sanremo 2020 è stato Diodato. Francesco Gabbani però non ha nessuna intenzione di lamentarsi o accendere polemiche inutile nella conferenza stampa post premiazione, mostrandosi sereno e contento per il successo ottenuto da Diodato, per lui meritatamente: “Sono contento per Diodato, ... notizie

repubblica : Sanremo 2020, Bugo e Morgan, i testimoni: 'Morsi e sputi, una scena surreale' - repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo' - LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… -