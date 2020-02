Sanremo 2020, Diodato, la canzone è per Levante? Lei risponde sui social (Di domenica 9 febbraio 2020) Con il brano “Fai Rumore” Antonio Diodato è il vincitore della 70esima edizione del Festival Di Sanremo. L’artista ha trionfato all’Ariston, aggiudicandosi il premio Lucio Dalla della sala stampa e quello Mia Martini della critica. In molti hanno pensato che il brano fosse dedicato alla sua ex fidanzata, Levante, anche lei in gara. Sanremo 2020, Diodato, la canzone è per Levante? Lei risponde sui social Antonio Diodato, il vincitore del Festival di Sanremo 2020, con il brano “Fai rumore”, ha 38 anni. Di origini pugliesi, è nato ad Aosta ma è cresciuto a Taranto e poi si è trasferito a Roma. Il cantante ha vissuto per un lungo periodo a Taranto, salvo poi trasferirsi a Roma. Il successo però l’ha raggiunto all’estero, per la precisione a Stoccolma. Dal 2017 al 2019, il cantante è stato legato a Levante, anche lei in gara al Festival e in tantissimi hanno pensato ... velvetgossip

