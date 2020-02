Programmi TV di stasera, domenica 9 febbraio 2020. Su Rai1 «DietroFestival», Diodato e Amadeus a Che Tempo Che Fa, Morgan a Live (Di domenica 9 febbraio 2020) Diodato Rai1, ore 20.35: DietroFestival DietroFestival porta su Rai1 tutto ciò che non si è potuto vedere del 70° Festival della Canzone Italiana. Il “Dietrolequinte” più sincero di Sanremo 2020, senza veli e senza segreti. Tutti i protagonisti. Cinque giorni di fortissime emozioni, rivissuti in mezz’ora. Rai1, ore 21.40: Come una Madre – Seconda Puntata - 1^Tv Fiction di Andrea Porporati del 2019, con Vanessa Incontrada, Giuseppe Zeno, Sebastiano Somma. Prodotta in Italia. Trama: Il rapporto tra Angela e i bambini si fa sempre più profondo mentre cercano di raggiungere Roma e di sfuggire agli inseguitori. Strada facendo, incontrano pericoli e avventure che li portano a conoscersi. Nel corso del viaggio Angela racconta a Bruno e Valentina la sua storia, ma gli inseguitori sono di nuovo sulle loro tracce. Rai2, ore 21.00: Che Tempo Che Fa Nuovo appuntamento con ... davidemaggio

zazoomnews : Programmi tv di stasera 9 febbraio: Come una madre su Rai Uno Live non è la D’Urso su Canale 5. - #Programmi… - CitizenOCydonia : Comunque sulla guida ai programmi di Sky c'è scritto che stasera si finisce alle 1.30 Credo che gli amici di Sky si… - Agenzia_Dire : #StaserainTv la finale di #Sanremo2020, film e cartoni animati. Cosa guarderai? -