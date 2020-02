Procura di Salerno, domani si insedia ufficialmente Borrelli (Di domenica 9 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Si insedia ufficialmente domani alla guida della Procura di Salerno, il nuovo capo Giuseppe Borrelli. Alle 11 negli spazi destinati alla Procura, all’interno della cittadella giudiziaria di Salerno, edificio C, è in programma la cerimonia di giuramento alla presenza dei vertici istituzionali cittadini. Magistrato di comprovata esperienza, napoletano e braccio destro del Procuratore partenopeo Giovanni Melillo, Borrelli riempirà il lungo vuoto alla Procura di Salerno del posto vacante dal pensionamento di Corrado Lembo avvenuto a settembre del 2018. Il nuovo capo della Procura di Salerno ha lavorato per molti anni all’interno della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. La nomina del magistrato era già arrivata lo scorso 12 luglio dalla commissione per gli incarichi direttivi del Consiglio Superiore della Magistratura, che lo scelse ... anteprima24

