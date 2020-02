Primera Division, Espanyol-Maiorca: probabili formazioni, pronostico e quote (Di domenica 9 febbraio 2020) Primera Division, Espanyol-Maiorca: probabili formazioni, pronostico e quote Espanyol-Maiorca è il lunch match della 23esima giornata di Primera Division. Fischio d’inizio previsto alle ore 12:00 di domenica 9 febbraio presso l’RCDE Stadium di Barcellona. L’Espanyol è ancora ultimo in classifica con 15 punti e proviene dalla sconfitta in trasferta contro il Granada per 2-1. Per i Pericos una vittoria, due pareggi e due sconfitte nell’ultimo periodo.Segui Termometro Politico su Google News Il Maiorca al momento occupa la quartultima piazza con 18 punti e nell’ultima partita giocata ha perso in casa contro il Valladolid per 0-1. I baleari sono reduci da un successo e quattro ko nelle ultime cinque partite. La classifica aggiornata alla giornata 23 Le statistiche della partita La storia recente fra le due squadre favorisce gli ospiti: negli ... termometropolitico

