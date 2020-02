Previsioni Meteo a 15 giorni: Anticiclone, poi freddo e maltempo a San Valentino ma tornerà presto l’alta pressione (Di domenica 9 febbraio 2020) Previsioni Meteo –Ci spingiamo, con l’aggiornamento odierno, fino alla terza decade del mese e possiamo sintetizzare un’evoluzione all’insegna dell’alta pressione. Naturalmente essa non sarà continua e non potrà garantire bel tempo e sole per 15 giorni di seguito, siamo pur sempre in inverno, ma strutturalmente valori barici mediamente intorno ai 1020 hpa, spesso anche abbondantemente sopra, saranno una costante. Farà eccezione, con buona probabilità, una sola fase, peraltro piuttosto veloce, circoscritta alla giornata di San Valentino, venerdì 14 febbraio. Per la festa degli innamorati, è confermato, anche con i dati serali, uno strappo subpolare più instabile e anche relativamente freddo con passaggio un po’ più piovoso su diverse regioni. Ma vediamo nel dettaglio l’evoluzione fino al 23 febbraio. Previsioni Meteo, la tendenza tra il ... meteoweb.eu

