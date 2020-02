Pisa, “tangenti per sanare abusi edilizi e blitz della Municipale anticipati ai ristoratori”: 9 indagati tra funzionari, vigili e imprenditori (Di domenica 9 febbraio 2020) Il gesto sembra quasi naturale, la mossa senza alcuna esitazione. Il geometra Francesco Carmignani è davanti alla scrivania del referente edilizia privata del Comune di Pisa, Simone Giommoni: poi si china, apre il cassetto e ci lascia un pacchetto di banconote. Una mazzetta da 150 euro, in attesa degli altri 350 che saranno “saldati” più avanti per arrivare alla cifra tonda di 500: è il prezzo da pagare per sanare la pratica edilizia di un ristoratore amico che grazie a quello “snellimento” burocratico sarà in grado di vendere la propria casa sul litorale Pisano. È questo solo uno dei presunti episodi di corruzione ripresi dalle telecamere del Comune e su cui la Procura di Pisa ha aperto un’inchiesta che vede nove indagati: quattro pubblici ufficiali (di cui tre poliziotti), tre professionisti e due ristoratori. Le accuse, a vario titolo, sono quelle di corruzione e rivelazione di ... ilfattoquotidiano

