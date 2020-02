Migranti, Alarm Phone annuncia: barcone con 91 naufraghi in pericolo (Di domenica 9 febbraio 2020) E’ arrivato poco fa l’annuncio di SOS da parte di Alarm Phone. Con un tweet è stata comunicata la situazione di pericolo per un barcone con 91 Migranti. Scoppia nuovamente il nuovo SOS in mare, annunciato da Alarm Phone. Infatti secondo l’associazione indipendente che aiuta le persone intente ad attraversare il mar Mediterraneo la situazione … L'articolo Migranti, Alarm Phone annuncia: barcone con 91 naufraghi in pericolo proviene da www.inews24.it. inews24

giannettimarco : RT @MediasetTgcom24: Migranti, Alarm Phone: barcone con 91 naufraghi a bordo in pericolo #migranti - Ettore572 : RT @MediasetTgcom24: Migranti, Alarm Phone: barcone con 91 naufraghi a bordo in pericolo #migranti -